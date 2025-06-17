17.06.2025 12:47 Рита Парфенова

Відновити Журавлівський ліс та боротися з амброзією: ухвалено програму озеленення Харкова

Харків ухвалив програму розвитку зелених насаджень до 2030 року. Планують відновити ліси й парки, запровадити нові методи озеленення й захистити місто від карантинних рослин.



Фото: ХМР

Програму розвитку та збереження зелених насаджень у Харкові на 2025–2030 роки ухвалили 17 червня під час позачергової сесії міськради, передає РЕДПОСТ.

За даними Департаменту житлово-комунального господарства, у місті нараховується 92 сквери, 27 парків, а також ліси, лугопарки та інші зелені зони. Частина з них має статус об’єктів природно-заповідного фонду України — зокрема, Григорівський бір, ботанічні пам’ятки «Сокільники-Помірки» та «Помірки», а також сад імені Тараса Шевченка, де ростуть дуби віком понад 200 років.

Програма передбачає вирішення низки проблем, серед яких — старіння дерев, поширення карантинних рослин (зокрема амброзії), а також руйнування зелених зон через збройну агресію Росії.

«Під час війни екологія міста зазнає значних втрат. Тому будемо висаджувати нові дерева як у центральних районах, так і на Північній Салтівці. Зокрема, плануємо відновити Журавлівський ліс, який сильно постраждав від обстрілів та пожеж», – зазначив міський голова Ігор Терехов.

Програма також передбачає своєчасне видалення аварійних дерев, санітарну обрізку, профілактичну обробку від хвороб та шкідників, ліквідацію карантинної рослинності. Заплановано будівництво нових теплиць і ремонт пошкоджених, запровадження сучасного зрошення, висадку стійких до місцевих умов рослин та розвиток вертикального озеленення, екопаркування та інших форм ландшафтного дизайну.

У міськраді зазначають, що ці заходи дозволять покращити мікроклімат у Харкові, підвищити безпеку жителів і зберегти природні ресурси для майбутніх поколінь.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харків запроваджує унікальний для України проєкт муніципального житла на зразок німецьких моделей, який забезпечить житлом і роботою молодь та працівників міських підприємств.