СБУ затримала проросійського агітатора в Харкові: вдома зберігав зброю

53-річний чоловік публічно підтримував окупантів у Telegram, поширював фейки на їхню користь і тримав удома арсенал зброї. Йому загрожує до 7 років ув’язнення з конфіскацією майна.
У Харкові Служба безпеки України затримала місцевого жителя, який систематично підтримував російську агресію та зберігав бойові припаси у власному помешканні. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу.
За даними слідства, 53-річний чоловік із листопада 2024 по січень 2025 року публікував у проросійських Telegram-каналах дописи, в яких вихваляв дії окупантів та поширював фейки, що виправдовують війну. Повідомлення він розміщував зі свого особистого облікового запису.
Судово-лінгвістична експертиза підтвердила, що зміст дописів виправдовує збройну агресію росії проти України.
Під час обшуку в будинку фігуранта співробітники кіберпідрозділу СБУ знайшли арсенал зброї: гранатомет, боєприпаси, засоби зв’язку та електронні пристрої з доказами протиправної діяльності.
Також встановлено, що затриманий неодноразово контактував із проросійськими користувачами в мережі, активно поширював їхній контент і підтримував окупацію українських територій.
Слідчі повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування та заперечення збройної агресії РФ) і ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання боєприпасів та вибухонебезпечних предметів).
Зараз проросійський агітатор перебуває під вартою. Йому загрожує до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові судитимуть трьох жінок за поширення проросійських газет під час окупації Ізюма.
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