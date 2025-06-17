17.06.2025 13:00 Рита Парфенова

СБУ затримала проросійського агітатора в Харкові: вдома зберігав зброю

53-річний чоловік публічно підтримував окупантів у Telegram, поширював фейки на їхню користь і тримав удома арсенал зброї. Йому загрожує до 7 років ув’язнення з конфіскацією майна.

У Харкові Служба безпеки України затримала місцевого жителя, який систематично підтримував російську агресію та зберігав бойові припаси у власному помешканні. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу.

За даними слідства, 53-річний чоловік із листопада 2024 по січень 2025 року публікував у проросійських Telegram-каналах дописи, в яких вихваляв дії окупантів та поширював фейки, що виправдовують війну. Повідомлення він розміщував зі свого особистого облікового запису.

Судово-лінгвістична експертиза підтвердила, що зміст дописів виправдовує збройну агресію росії проти України.

Під час обшуку в будинку фігуранта співробітники кіберпідрозділу СБУ знайшли арсенал зброї: гранатомет, боєприпаси, засоби зв’язку та електронні пристрої з доказами протиправної діяльності.

Також встановлено, що затриманий неодноразово контактував із проросійськими користувачами в мережі, активно поширював їхній контент і підтримував окупацію українських територій.

Слідчі повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування та заперечення збройної агресії РФ) і ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання боєприпасів та вибухонебезпечних предметів).

Зараз проросійський агітатор перебуває під вартою. Йому загрожує до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові судитимуть трьох жінок за поширення проросійських газет під час окупації Ізюма.