17.06.2025 13:17 Рита Парфенова

Російський дрон влучив у вантажівку комунальників на Харківщині: поранено водія

Поблизу села Ріпки Богодухівської громади ворожий безпілотник атакував автомобіль комунальної служби. Постраждав 52-річний водій – йому надали медичну допомогу на місці.

17 червня російські війська атакували територію Богодухівської громади Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Приблизно об 11:00 поблизу села Ріпки удару зазнав вантажний автомобіль, що належить комунальній службі. Ворожий безпілотник влучив у техніку просто на полі.

Унаслідок атаки травм зазнав 52-річний водій. Йому надали медичну допомогу на місці події.

Окупанти продовжують здійснювати атаки на цивільну інфраструктуру Харківщини, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Ізюмському районі Харківщини на невідомому вибуховому пристрої підірвався автомобіль ДСНС. Постраждав 32-річний фахівець.