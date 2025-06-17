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17.06.2025  13:37   Рита Парфенова

У Харкові понад місяць розшукують 77-річного чоловіка з проблемами памʼяті

10 травня зник 77-річний харків’янин Іченець Володимир Романович. Востаннє його бачили біля станції метро «Салтівська».

Володимир Іченець

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ПРЗ "Мілена", у Харкові тривають пошуки 77-річного місцевого мешканця Іченця Володимира Романовича, який зник ще 10 травня 2024 року. За інформацією пошукового загону «Мілена», того дня о 16:00 чоловік вийшов з дому по вулиці Бучми (район станції метро «Салтівська») і з того часу його місцеперебування невідоме.

За прикметами, зниклий має зріст близько 175 см, щільну статуру, сиве волосся із залисиною та сірі очі.

На момент зникнення був одягнений у бежеву куртку, чорну шкіряну куртку, чорні штани, чорні черевики та білу шапку.

Особливою прикметою є шрам довжиною приблизно 10 см на внутрішній стороні руки.

Рідні зазначають, що чоловік має проблеми з пам’яттю та потребує медичної допомоги.

Пошуковці закликають усіх, хто може володіти будь-якою інформацією про місцеперебування Володимира Іченця, телефонувати за номерами: +38 068 777 01 12 або 102.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що  16 червня у Харкові знайшли 71-річного Анатолія Васильовича Приза, який зник вранці 14 червня 2025 року.

Тэги:  розшук, харків
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