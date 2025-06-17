У Харкові понад місяць розшукують 77-річного чоловіка з проблемами памʼяті

10 травня зник 77-річний харків’янин Іченець Володимир Романович. Востаннє його бачили біля станції метро «Салтівська».
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ПРЗ "Мілена", у Харкові тривають пошуки 77-річного місцевого мешканця Іченця Володимира Романовича, який зник ще 10 травня 2024 року. За інформацією пошукового загону «Мілена», того дня о 16:00 чоловік вийшов з дому по вулиці Бучми (район станції метро «Салтівська») і з того часу його місцеперебування невідоме.
За прикметами, зниклий має зріст близько 175 см, щільну статуру, сиве волосся із залисиною та сірі очі.
На момент зникнення був одягнений у бежеву куртку, чорну шкіряну куртку, чорні штани, чорні черевики та білу шапку.
Особливою прикметою є шрам довжиною приблизно 10 см на внутрішній стороні руки.
Рідні зазначають, що чоловік має проблеми з пам’яттю та потребує медичної допомоги.
Пошуковці закликають усіх, хто може володіти будь-якою інформацією про місцеперебування Володимира Іченця, телефонувати за номерами: +38 068 777 01 12 або 102.
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