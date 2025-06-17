    
Главная Новини Харкова Влада Ігоря Резніка призначили заступником мера Харкова – директором Департаменту контролю
17.06.2025  13:52   Рита Парфенова

Ігоря Резніка призначили заступником мера Харкова – директором Департаменту контролю

17 червня на позачерговій сесії міськради депутати затвердили кандидатуру Ігоря Резніка на посаду заступника міського голови – директора Департаменту контролю. До цього він відповідав за питання забезпечення життєдіяльності міста.

Фото: Фейсбук Игоря Резника
Фото: Фейсбук Игоря Резника

Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харкові призначили нового заступника міського голови – директора Департаменту контролю. Ним став Ігор Резнік. Відповідне рішення ухвалили 17 червня під час позачергової сесії Харківської міської ради.

До призначення Ігор Резнік обіймав посаду заступника міського голови з питань забезпечення життєдіяльності міста.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що Програму розвитку та збереження зелених насаджень у Харкові на 2025–2030 роки ухвалили 17 червня під час позачергової сесії міськради.

Тэги:  сесія, ігор резнік, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.06 Влада Харків отримає понад 150 млн грн державної субвенції на укриття, житло для ветеранів і потреби освіти 17.06 Влада Відновити Журавлівський ліс та боротися з амброзією: ухвалено програму озеленення Харкова 21.05 Влада У Харкові 22 травня відбудеться позачергова сесія міськради
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 