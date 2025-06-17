17.06.2025 13:52 Рита Парфенова

Ігоря Резніка призначили заступником мера Харкова – директором Департаменту контролю

17 червня на позачерговій сесії міськради депутати затвердили кандидатуру Ігоря Резніка на посаду заступника міського голови – директора Департаменту контролю. До цього він відповідав за питання забезпечення життєдіяльності міста.



Фото: Фейсбук Игоря Резника

Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харкові призначили нового заступника міського голови – директора Департаменту контролю. Ним став Ігор Резнік. Відповідне рішення ухвалили 17 червня під час позачергової сесії Харківської міської ради.

До призначення Ігор Резнік обіймав посаду заступника міського голови з питань забезпечення життєдіяльності міста.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Програму розвитку та збереження зелених насаджень у Харкові на 2025–2030 роки ухвалили 17 червня під час позачергової сесії міськради.