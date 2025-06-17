Ігоря Резніка призначили заступником мера Харкова – директором Департаменту контролю

17 червня на позачерговій сесії міськради депутати затвердили кандидатуру Ігоря Резніка на посаду заступника міського голови – директора Департаменту контролю. До цього він відповідав за питання забезпечення життєдіяльності міста.
Фото: Фейсбук Игоря Резника
Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харкові призначили нового заступника міського голови – директора Департаменту контролю. Ним став Ігор Резнік. Відповідне рішення ухвалили 17 червня під час позачергової сесії Харківської міської ради.
До призначення Ігор Резнік обіймав посаду заступника міського голови з питань забезпечення життєдіяльності міста.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Програму розвитку та збереження зелених насаджень у Харкові на 2025–2030 роки ухвалили 17 червня під час позачергової сесії міськради.
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Сьогодні емоції домінуватимуть над логікою, і можуть бути досить бурхливими. Намагайтеся не піддаватися їм повністю, а направити цю енергію в конструктивне русло.
У вівторок, 17 червня, ранок у Харкові розпочнеться із ясного неба, однак уже в середині дня небо затягнеться хмарами. Похмура погода протримається до самого вечора.
1995 року Генеральна Асамблея ООН проголосила 17 червня Всесвітнім днем боротьби з опустеленням і посухою.
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