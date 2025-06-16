У Харкові судитимуть трьох жінок за поширення проросійських газет під час окупації Ізюма

16.06.2025 15:49 Рита Парфенова

Під час окупації Ізюма троє місцевих мешканок розповсюджували проросійські газети «Харьков Z», які виправдовували збройну агресію рф. Тепер їм загрожує до 8 років ув’язнення.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Трьом мешканкам Ізюма, які під час тимчасової окупації міста працювали на російську «Почту Изюма», загрожує кримінальна відповідальність. Обвинувальні акти щодо них вже скеровано до суду Харківською обласною прокуратурою.

Слідство встановило, що жінки віком 40, 44 і 59 років розповсюджували друковану продукцію пропагандистського характеру — газети «Харьков Z». Ці видання вони передавали містянам особисто або вкладали у поштові скриньки.

У публікаціях ішлося про нібито «миротворчу» роль росії, заперечувалася збройна агресія проти України та дискредитувалися українські органи влади й сили оборони.

Їхні дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України — виправдовування та заперечення збройної агресії рф із використанням ЗМІ. Передбачене покарання — від 5 до 8 років позбавлення волі, з конфіскацією майна або без неї.

Розгляд справи відбуватиметься в Шевченківському районному суді Харкова. Оперативний супровід та досудове розслідування здійснювали співробітники СБУ в Харківській області.

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