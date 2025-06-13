13.06.2025 16:15 Рита Парфенова

55-річну мешканку Куп’янщини засуджено до 6 років за колабораціонізм під час окупації

Жінка добровільно обійняла посаду в незаконній окупаційній адміністрації на Харківщині та видавала документи від імені окупантів.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, 55-річну мешканку Куп’янського району Харківської області засуджено до шести років позбавлення волі за колабораціонізм під час тимчасової окупації частини регіону російськими військами.

Як повідомляє СБУ, влітку 2022 року жінка добровільно погодилася працювати на ворога і зайняла посаду «в.о. завідуючої сектором адміністративно-господарського забезпечення Курилівського територіального відділу» у складі незаконної окупаційної адміністрації Куп’янського району.

Згідно з матеріалами справи, вона підписувала документи від імені псевдоустанови, видавала свідоцтва про народження та смерть, а також консультувала мешканців із соціальних питань. Жінка організовувала роботу так званого «відділу» й фактично сприяла укріпленню окупаційної влади на території села.

Суд визнав обвинувачену винною за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність. Їй призначено 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розслідування провели співробітники СБУ в Харківській області та Національної поліції під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що перед судом постане росіянин, який розстріляв цивільних на Харківщині.