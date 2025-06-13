    
Главная Новини Харкова Армія На Харківщині тривають бої — ворог активізував атаки на кількох напрямках
13.06.2025  16:45   Рита Парфенова

На Харківщині тривають бої — ворог активізував атаки на кількох напрямках

Російські війська намагаються просунутися на Харківському, Куп’янському та Лиманському напрямках. У кількох районах тривають активні бойові дії, застосовано авіацію.

війна в україні

Станом на 16:00 13 червня російські війська продовжують спроби прориву української оборони на північному сході України. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Харківському напрямку окупанти намагаються просунутися до позицій Сил оборони поблизу Вовчанська та Кам’янки. Одну ворожу атаку українські воїни відбили, ще два боєзіткнення тривають. Противник також завдав авіаційного удару керованими авіабомбами по населеному пункту Скорики.

На Куп’янському напрямку російська армія з початку доби здійснила п’ять атак поблизу Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та в напрямку Новоплатонівки. У районі одного з населених пунктів наразі триває бій.

Особливо запеклі бої точаться на Лиманському напрямку — українські підрозділи відбили дев’ять атак, зокрема  у районі населеного пункту Новий Мир на Харківщині. Авіаудару зазнало село Гороховатка.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 7 населених пунктів Харківської області.

Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.06 Армія На Харківському напрямку без штурмів, на Куп’янському — вісім атак ворога 11.06 Армія На Харківському напрямку – без змін, на Куп’янському ворог атакував шість разів 10.06 Армія Штурми на Харківщині: ЗСУ відбили атаку біля Липців, тривають бої на Куп’янському напрямку
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 