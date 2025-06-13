13.06.2025 16:45 Рита Парфенова

На Харківщині тривають бої — ворог активізував атаки на кількох напрямках

Російські війська намагаються просунутися на Харківському, Куп’янському та Лиманському напрямках. У кількох районах тривають активні бойові дії, застосовано авіацію.

Станом на 16:00 13 червня російські війська продовжують спроби прориву української оборони на північному сході України. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Харківському напрямку окупанти намагаються просунутися до позицій Сил оборони поблизу Вовчанська та Кам’янки. Одну ворожу атаку українські воїни відбили, ще два боєзіткнення тривають. Противник також завдав авіаційного удару керованими авіабомбами по населеному пункту Скорики.

На Куп’янському напрямку російська армія з початку доби здійснила п’ять атак поблизу Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та в напрямку Новоплатонівки. У районі одного з населених пунктів наразі триває бій.

Особливо запеклі бої точаться на Лиманському напрямку — українські підрозділи відбили дев’ять атак, зокрема у районі населеного пункту Новий Мир на Харківщині. Авіаудару зазнало село Гороховатка.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 7 населених пунктів Харківської області.