13.06.2025 08:40 Віталій Хіневич
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 7 населених пунктів Харківської області
Внаслідок обстрілів постраждали 7 людей, у тому числі одна дитина.
Фото надали у ХОВА
У сел. Золочів постраждав 52- річний чоловік, жінки 41, 66 і 70 років, а також 11- річний хлопчик; у с. Тимофіївка Золочівської громади постраждав 59-річний чоловік; у с. Гороховатка Борівської громади постраждала 82-річна жінка.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
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16 некерованих авіаційних ракет;
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6 КАБ (кількість уточнюється);
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17 БпЛА типу «Шахед»;
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6 БпЛА (тип встановлюється);
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1 fpv-дрон.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
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у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок, 7 будівель і склад заводу (м. Куп'янськ);
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у Ізюмському районі пошкоджено електромережі (с. Оскіл), 3 приватні будинки, 3 господарчі споруди (с. Гороховатка);
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у Богодухівському районі пошкоджено 31 приватний будинок, автомобіль (сел. Золочів, с. Тимофіївка).
Упродовж минулої доби зафіксовано 209 бойових зіткнень.
На Харківському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в районах Вовчанська.
На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 9 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у напрямках Піщаного та Новоплатонівки.
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