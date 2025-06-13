    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 7 населених пунктів Харківської області
13.06.2025  08:40   Віталій Хіневич

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 7 населених пунктів Харківської області

Внаслідок обстрілів постраждали 7 людей, у тому числі одна дитина.

Фото надали у ХОВА
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
У сел. Золочів постраждав 52- річний чоловік, жінки 41, 66 і 70 років, а також 11- річний хлопчик; у с. Тимофіївка Золочівської громади постраждав 59-річний чоловік; у с. Гороховатка Борівської громади постраждала 82-річна жінка.
 
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 
 
  • 16 некерованих авіаційних ракет;
  • 6 КАБ (кількість уточнюється);
  • 17 БпЛА типу «Шахед»;
  • 6 БпЛА (тип встановлюється);
  • 1 fpv-дрон.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
 
  • у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок, 7 будівель і склад заводу (м. Куп'янськ);
  • у Ізюмському районі пошкоджено електромережі (с. Оскіл), 3 приватні будинки, 3 господарчі споруди (с. Гороховатка);
  • у Богодухівському районі пошкоджено 31 приватний будинок, автомобіль (сел. Золочів, с. Тимофіївка).
Упродовж минулої доби зафіксовано 209 бойових зіткнень.
 
На Харківському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в районах Вовчанська.
 
На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 9 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у напрямках Піщаного та Новоплатонівки.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
 
Тэги:  агрессия росии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.06 Надзвичайні події Рятувальники повідомили про наслідки ворожого обстрілу Харківської області 13.06 Надзвичайні події Розбір завалів у Київському районі: рятувальники демонтували понад 70 тонн бетону 12.06 Надзвичайні події Тіло п'ятої жертви деблокували з-під завалів у Київському районі
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 