13.06.2025 08:40 Віталій Хіневич

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 7 населених пунктів Харківської області

Внаслідок обстрілів постраждали 7 людей, у тому числі одна дитина.

Фото надали у ХОВА

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

У сел. Золочів постраждав 52- річний чоловік, жінки 41, 66 і 70 років, а також 11- річний хлопчик; у с. Тимофіївка Золочівської громади постраждав 59-річний чоловік; у с. Гороховатка Борівської громади постраждала 82-річна жінка.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

16 некерованих авіаційних ракет;

6 КАБ (кількість уточнюється);

17 БпЛА типу «Шахед»;

6 БпЛА (тип встановлюється);

1 fpv-дрон.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок, 7 будівель і склад заводу (м. Куп'янськ);

у Ізюмському районі пошкоджено електромережі (с. Оскіл), 3 приватні будинки, 3 господарчі споруди (с. Гороховатка);

у Богодухівському районі пошкоджено 31 приватний будинок, автомобіль (сел. Золочів, с. Тимофіївка).

Упродовж минулої доби зафіксовано 209 бойових зіткнень.

На Харківському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в районах Вовчанська.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 9 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у напрямках Піщаного та Новоплатонівки.

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