    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Розбір завалів у Київському районі: рятувальники демонтували понад 70 тонн бетону
13.06.2025  08:05   Віталій Хіневич

Розбір завалів у Київському районі: рятувальники демонтували понад 70 тонн бетону

Завершені аварійно-рятувальні роботи на території цивільного підприємства у Київському районі міста Харкова, які тривали майже 6 діб.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Увечері 12 червня, під час розбору завалів рятувальники виявили тіло шостої загиблої особи. 
 
 
До пошукових робіт залучались співробітники та важка техніка ДСНС, а також комунальних служб міста. На місці працювали кінологічні розрахунки МЦШР ДСНС України. 
 
 
З-під завалів вилучено тіла 6 загиблих: 3 чоловіків та 3 жінок. Загалом демонтовано понад 70 тонн бетонних та металевих конструкцій.
 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові завершено пошуково-рятувальні роботи на території цивільного підприємства, яке постраждало внаслідок російського ракетного удару в суботу, 7 червня.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.06 Надзвичайні події Рятувальники повідомили про наслідки ворожого обстрілу Харківської області 13.06 Надзвичайні події Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 7 населених пунктів Харківської області 12.06 Надзвичайні події Тіло п'ятої жертви деблокували з-під завалів у Київському районі
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 