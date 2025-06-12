12.06.2025 22:05 Рита Парфенова

У Харкові завершено пошукову операцію: знайдено тіло шостої жертви удару по цивільному підприємству

На місці ракетного удару по цивільному об’єкту, що стався в суботу, рятувальники виявили тіло останнього зниклого безвісти.

У Харкові завершено пошуково-рятувальні роботи на території цивільного підприємства, яке постраждало внаслідок російського ракетного удару в суботу, 7 червня. Про це міський голова Ігор Терехов написав у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

Сьогодні на місці трагедії було знайдено тіло шостої людини, яка з моменту удару вважалася зниклою безвісти. Усі вони — цивільні працівники підприємства. Пошукова операція тривала кілька днів і вимагала значних зусиль рятувальників та інших служб.

Загалом кількість загиблих унаслідок комбінованої ракетно-дронової атаки росії на Харків 7 червня зросла до дев'яти осіб.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що тіло п'ятої жертви деблокували з-під завалів у Київському районі.