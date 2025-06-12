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12.06.2025  10:15   Віталій Хіневич

Тіло п'ятої жертви деблокували з-під завалів у Київському районі

Щойно рятувальники вилучили тіло вже п'ятої людини з-під завалів цивільного підприємства в Київському районі Харкова.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА. 
 
«Сьогодні вранці також було деблоковано тіло четвертої жертви російської атаки по цьому підприємству. 
 
Пошуково-рятувальні заходи продовжуються», - йдеться у повідомленні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що під завалами у Київському районі Харкова знайдено тіло людини.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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