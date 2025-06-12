12.06.2025 10:50 Віталій Хіневич

Який радіаційний фон в Харкові та області на 12 червня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 12 червня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків - 13

Золочів - 11

Богодухів - 13

Коломак - 14

Великий Бурлук - 13

Печеніги - 10

Слобожанське - 13

Куп’янськ - 11

Берестин - 10

Лозова - 10

Ізюм - 10

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 11 червня