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12.06.2025  11:20   Віталій Хіневич

У Харкові на вулиці Зерновій тимчасово заборонений рух транспорту

Заборона руху транспорту пов'язана з проведенням ремонтних робіт на електромережах.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Рух транспорту на вул. Зерновій, біля перехрестя з вул. Морозова, заборонений до 17:00 15 червня.
 
Об’їхати закриту ділянку можна прилеглими вулицями Морозова, Сергія Тимошенка та ін.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові на вулиці Люсинській на місяць заборонений рух транспорту.
 
Тэги:  дороги, харків
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