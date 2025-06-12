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12.06.2025  11:50   Віталій Хіневич

Внаслідок нічних атак у Харкові пошкоджено 34 будівлі

У Шевченківському, Слобідському та Салтівському районах було пошкоджено 34 будівлі. Три з них зазнали руйнацій конструктиву.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Загалом було вибито 363 вікна у квартирах, ще 190 - в місцях загального користування, а також пошкоджено 250 балконних склінь, 21 двері, дев’ять покрівель. Крім того, пошкоджено п’ять дротів вуличного освітлення, які комунальники вже відновили.
 
Працівники КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» та КП «Харківспецбуд» оперативно закривають вибиті вікна. 
 
КП «Житлокомсервіс» проводить попереднє обстеження та консультує мешканців щодо отримання допомоги за державною програмою «єВідновлення».
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі 12 червня росіяни вкотре атакували Харків засобами повітряного ураження.
 
Тэги:  жкг, харків
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