12.06.2025 12:15 Віталій Хіневич

На Харківщині викрили підпільне виробництво та збут тютюнових виробів

Організатором незаконної діяльності є 29-річний місцевий мешканець, який залучив до процесу свого 56-річного батька та 21-річного брата.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Для координації дій та продажу тютюнової продукції використовувався Telegram-канал.

За результатами проведення слідчих дій встановлено, що учасники злочинної схеми зберігали продукцію та обладнання у приміщенні, розташованому в місті Люботин Харківської області. Там же відбувалося завантаження тютюнових виробів до транспортного засобу.

У результаті санкціонованого обшуку поліцейські вилучили близько 160 кг тютюну, понад 880 тисяч цигаркових гільз різних марок, станки для виробництва цигарок, понад 77 тисяч не розфасованих цигарок, понад 10 тисяч пачок цигарок різних марок з акцизною маркою та без, 376 зіп-пакетів з понад 7,5 тисячами цигарок та інші речові докази.

Слідчі дії проводяться слідчими відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури та Харківської окружної прокуратури, у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 204 та ч. 1 ст. 209 КК України.

Оперативне супроводження здійснює управління протидії кіберзлочинам в Харківській області Департаменту кіберполіції НПУ, Головного оперативно-розшукового відділу 4-го прикордонного загону Державної Прикордонної служби України.

Наразі триває комплекс заходів, спрямованих на встановлення повного кола осіб, причетних до злочину, а також джерел походження сировини та каналів реалізації тютюнової продукції.

За скоєне передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

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