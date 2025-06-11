11.06.2025 17:49 Рита Парфенова

Дівчину, яка не повернулася з прогулянки, розшукали на залізничній станції Харківщини

Підліток із Нової Водолаги зникла напередодні, проте вже наступного дня її виявили на залізничній станції. Жодних злочинів стосовно дитини не сталося.

Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харківській області поліцейський офіцер громади допоміг розшукати 15-річну дівчину з селища Нова Водолага, яка напередодні пішла на прогулянку та не повернулася додому.

Інформація про зникнення неповнолітньої надійшла до відділення поліції №1 Лозівського райуправління. До пошуків дитини було залучено особовий склад поліції області.

Наступного дня, під час патрулювання території Біляївської громади, офіцер громади Сергій Третьяков помітив на залізничній станції Біляївка дівчину, яка відповідала прикметам зниклої. Перевірка документів підтвердила — це саме та підліток, яку шукали. Зазначається, що дівчина вже не вперше залишала місце проживання.

Дитину передали інспектору ювенальної превенції з відділення поліції №3 ХРУП №1. Неповнолітню повернули батькам. За інформацією поліції, жодних протиправних дій стосовно дитини не було вчинено.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині розшукали 16-річного хлопця, який зник після вечірньої прогулянки.