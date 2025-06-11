11.06.2025 18:18 Рита Парфенова

У лікарні померли подружжя, поранені внаслідок нічного обстрілу Харкова

Після нічного обстрілу Харкова померли двоє поранених — чоловік і його дружина.

У Харкові після нічного обстрілу міста померли двоє поранених — чоловік і його дружина. Інформацію підтвердив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

Спершу вранці у лікарні помер чоловік, а пізніше за життя не змогла боротися і його дружина.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі 11 червня під атакою ворога перебували житлові масиви у Слобідському та Основ'янському районах міста.