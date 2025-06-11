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11.06.2025  19:09   Рита Парфенова

Російський дрон «Молнія» вдарив по Салтівському району Харкова – наслідки уточнюються

У Харкові зафіксовано удар ворожого ударного безпілотника типу «Молнія». За попередньою інформацією, ціллю став Салтівський район.

бпла молния

Увечері 11 червня в Харкові зафіксовано ворожу атаку ударного безпілотника типу «Молнія». Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

За попередніми даними, удар припав по Салтівському району міста.

Наразі уточнюються наслідки атаки – працюють профільні служби, інформація оновлюється.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі 11 червня під атакою ворога перебували житлові масиви у Слобідському та Основ'янському районах міста.

 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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