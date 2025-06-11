Російський дрон «Молнія» вдарив по Салтівському району Харкова – наслідки уточнюються

У Харкові зафіксовано удар ворожого ударного безпілотника типу «Молнія». За попередньою інформацією, ціллю став Салтівський район.
Увечері 11 червня в Харкові зафіксовано ворожу атаку ударного безпілотника типу «Молнія». Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
За попередніми даними, удар припав по Салтівському району міста.
Наразі уточнюються наслідки атаки – працюють профільні служби, інформація оновлюється.
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