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11.06.2025  19:30   Рита Парфенова

У Салтівському районі Харкова дрон «Молнія» пошкодив приватний будинок і паркан

Унаслідок удару російського безпілотника типу «Молнія» по Салтівському району Харкова пошкоджено приватну забудову. Інформації про постраждалих не зафіксовано.

вибух

У результаті ворожої атаки безпілотника «Молнія» по Салтівському району Харкова було пошкоджено приватний житловий будинок і паркан. Про це міський голова Ігор Терехов написав у своєму телеграм-каналі, передає  РЕДПОСТ.

Попередньо, постраждалих унаслідок удару немає. На місці працюють відповідні служби для фіксації збитків і ліквідації наслідків атаки.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові зафіксовано удар ворожого ударного безпілотника типу «Молнія». За попередньою інформацією, ціллю став Салтівський район.
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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