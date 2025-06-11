У Салтівському районі Харкова дрон «Молнія» пошкодив приватний будинок і паркан

Унаслідок удару російського безпілотника типу «Молнія» по Салтівському району Харкова пошкоджено приватну забудову. Інформації про постраждалих не зафіксовано.
У результаті ворожої атаки безпілотника «Молнія» по Салтівському району Харкова було пошкоджено приватний житловий будинок і паркан. Про це міський голова Ігор Терехов написав у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.
Попередньо, постраждалих унаслідок удару немає. На місці працюють відповідні служби для фіксації збитків і ліквідації наслідків атаки.
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