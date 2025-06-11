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11.06.2025  19:50   Рита Парфенова

На Харківщині російський дрон атакував саперів ДСНС під час розмінування: один загиблий, двоє поранених

Під час гуманітарного розмінування на звільненій території Ізюмського району ворог навів дрон-камікадзе на машину MINEWOLF. Загинув 37-річний сапер-механік Василь Белінський, ще двоє рятувальників поранені.

На Харківщині загинув сапер ДСНС Василь Белінський: дрон атакував під час розмінування
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

У середу, 11 червня, під час проведення гуманітарного розмінування сільськогосподарських угідь у звільненому Ізюмському районі Харківщини російські війська завдали удару безпілотником по групі саперів ДСНС. У момент атаки фахівці проводили технічне обслуговування машини розмінування MINEWOLF MV-370. Внаслідок влучання один із піротехніків загинув, ще двоє його колег дістали поранення і перебувають у лікарні.

Загиблим виявився 37-річний Василь Белінський – сапер-механік Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС. На службі в системі ДСНС він був із 2023 року, а посаду сапера-механіка обіймав з 2024-го.

«Це була світла й щира людина, яка йшла туди, де найнебезпечніше, щоб інші могли жити», – згадують його побратими.

Василь залишив по собі дружину та дев’ятирічну доньку.

На Харківщині загинув сапер ДСНС Василь Белінський: дрон атакував під час розмінування

ДСНС продовжує гуманітарне розмінування небезпечних територій попри втрати. Робота рятувальників, які щодня ризикують життям заради безпеки інших, – незамінна для мирного майбутнього.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок удару російського безпілотника типу «Молнія» по Салтівському району Харкова 11 червня пошкоджено приватну забудову. 

Тэги:  розмінування, харкеів, обстріл, агрессия россии
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