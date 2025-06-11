На Харківщині російський дрон атакував саперів ДСНС під час розмінування: один загиблий, двоє поранених

Під час гуманітарного розмінування на звільненій території Ізюмського району ворог навів дрон-камікадзе на машину MINEWOLF. Загинув 37-річний сапер-механік Василь Белінський, ще двоє рятувальників поранені.
У середу, 11 червня, під час проведення гуманітарного розмінування сільськогосподарських угідь у звільненому Ізюмському районі Харківщини російські війська завдали удару безпілотником по групі саперів ДСНС. У момент атаки фахівці проводили технічне обслуговування машини розмінування MINEWOLF MV-370. Внаслідок влучання один із піротехніків загинув, ще двоє його колег дістали поранення і перебувають у лікарні.
Загиблим виявився 37-річний Василь Белінський – сапер-механік Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС. На службі в системі ДСНС він був із 2023 року, а посаду сапера-механіка обіймав з 2024-го.
«Це була світла й щира людина, яка йшла туди, де найнебезпечніше, щоб інші могли жити», – згадують його побратими.
Василь залишив по собі дружину та дев’ятирічну доньку.
ДСНС продовжує гуманітарне розмінування небезпечних територій попри втрати. Робота рятувальників, які щодня ризикують життям заради безпеки інших, – незамінна для мирного майбутнього.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок удару російського безпілотника типу «Молнія» по Салтівському району Харкова 11 червня пошкоджено приватну забудову.
Комментариев: 0
День підходить для навчання та розумової роботи. Ви зможете нестандартно мислити й знаходити оригінальні рішення. Утім, не втрачайте пильності — легкість у досягненні результатів може ввести в оману.
Ранок у Харкові буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів.
Цього дня 1990 року Верховна Рада України ухвалює рішення щодо запровадження нового порядку обчислення часу.
влажность:
давление:
ветер: