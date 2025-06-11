У Харкові мобільні ЦНАПи допомагають постраждалим від останнього обстрілу оформити документи на компенсацію

У Слобідському та Основʼянському районах працюють три мобільні офіси. Люди можуть внести пошкоджене житло до реєстру майна та подати заявку на отримання виплат за програмою «єВідновлення».
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, в Харкові після останнього ворожого обстрілу, який завдав шкоди житловим будинкам, почали працювати три мобільні Центри надання адміністративних послуг. Вони розгорнуті в Слобідському та Основʼянському районах — там, де зазнали ушкоджень оселі мирних мешканців.
Мобільні ЦНАПи допомагають постраждалим оформити необхідні документи: зареєструвати зруйноване чи пошкоджене житло в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та подати заяву на виплати за державною програмою «єВідновлення».
Фахівці працюють безпосередньо біля місць руйнувань, щоб надати послуги тим, хто не має можливості самостійно звернутися до стаціонарного ЦНАПу.
Комментариев: 0
День підходить для навчання та розумової роботи. Ви зможете нестандартно мислити й знаходити оригінальні рішення. Утім, не втрачайте пильності — легкість у досягненні результатів може ввести в оману.
Ранок у Харкові буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів.
Цього дня 1990 року Верховна Рада України ухвалює рішення щодо запровадження нового порядку обчислення часу.
влажность:
давление:
ветер: