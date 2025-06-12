    
Главная Новини Харкова Влада У Харкові триває рятувально-пошукова операція
12.06.2025  12:35   Віталій Хіневич

У Харкові триває рятувально-пошукова операція

Рятувально-пошукова операція на цивільному підприємстві, яке було зруйноване внаслідок ворожої атаки 7 червня, триває.

 
Про це сьогодні в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
«Рятувальники вже знайшли п’ять тіл загиблих людей, які перебували там у момент вибуху. Також вони знають, де знаходиться тіло шостої людини, і працюють над його деблокуванням», - розповів мер.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що тіло п'ятої жертви деблокували з-під завалів у Київському районі.
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.06 Надзвичайні події На Харківщині викрили підпільне виробництво та збут тютюнових виробів 12.06 Надзвичайні події У Харкові ліквідували пожежу у багатоповерховому будинку та врятували двох котів 11.06 Надзвичайні події На Харківщині чоловіку повідомлено про підозру за спробу незаконного впливу на отримання водійського посвідчення
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 