12.06.2025 12:35 Віталій Хіневич

У Харкові триває рятувально-пошукова операція

Рятувально-пошукова операція на цивільному підприємстві, яке було зруйноване внаслідок ворожої атаки 7 червня, триває.

Про це сьогодні в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«Рятувальники вже знайшли п’ять тіл загиблих людей, які перебували там у момент вибуху. Також вони знають, де знаходиться тіло шостої людини, і працюють над його деблокуванням», - розповів мер.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що тіло п'ятої жертви деблокували з-під завалів у Київському районі.