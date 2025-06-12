12.06.2025 13:00

Ми постійно працюємо над налагодженням мережі громадського транспорту – Ігор Терехов

Робота з відновлення мережі громадського транспорту в Харкові триває безперервно.



Ми постійно працюємо над налагодженням мережі громадського транспорту – Ігор Терехов



Як зазначив міський голова Ігор Терехов сьогодні, 12 червня, в ефірі національного телемарафону, з початку повномасштабного вторгнення в Харкові було пошкоджено чимало одиниць транспорту, передає РЕДПОСТ.

«Так, є певний дефіцит рухомого складу. Але ми постійно працюємо над налагодженням мережі громадського транспорту. Дякую нашим міжнародним партнерам за постійну підтримку в цьому питанні. Зокрема, до Харкова транспорт відправляють Нюрнберг, Турин, Барселона, Брно», - зазначив мер.

Він також підкреслив, що фахівці зараз працюють над відновленням одного з затребуваних трамвайних маршрутів.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, йдеться про трамвайну мережу по проспекту Тракторобудівників до району ХТЗ. Внаслідок обстрілів там було пошкоджено контактну мережу та колії. За сприятливих умов роботу маршрутів на цій лінії планують відновити до кінця року.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram