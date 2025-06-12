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12.06.2025  13:30   Віталій Хіневич

Комунальники продовжують впорядковувати міські кладовища

Працівники КП «Ритуал» продовжують впорядковувати міські кладовища, меморіальні комплекси та прилеглі ділянки.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
За минулий тиждень комунальники скосили траву на площі 10 га, впорядкували 6,4 га території алей та вивезли 96 куб. м сміття.
 
Працівники КП підрізають кущі, видаляють аварійні гілки, сухостій, поросль. Крім того, вони усувають наслідки ворожої атаки на пошкоджених ділянках одного з міських кладовищ.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Слобідському районі Харкова відновлюють водопостачання в будинках після обстрілу.
 
Тэги:  жкг, харків
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