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12.06.2025  21:47   

Внаслідок нічної атаки безпілотників у Харкові пошкоджено понад 50 будівель

У Салтівському, Слобідському та Шевченківському районах міста постраждали щонайменше 54 будівлі. Комунальні служби продовжують ліквідацію наслідків.

У Харкові пошкоджено понад 50 будівель через нічну атаку дронів

У ніч на 12 червня внаслідок ворожої атаки безпілотниками у Харкові було пошкоджено щонайменше 54 будівлі в Салтівському, Слобідському та Шевченківському районах. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

У чотирьох багатоповерхівках зафіксовано руйнування конструктивних елементів. Вибухами вибито 829 вікон, пошкоджено 265 балконних склінь, 24 дверей і 12 покрівель.

Станом на 17:00 комунальні служби міста вже закрили близько 90% усіх віконних і дверних контурів, а також виконали аварійний ремонт трьох покрівель.

Крім того, фахівці КСП «Харківміськліфт» відновили роботу трьох ліфтів у 24-поверховому будинку на вулиці Познанській, що постраждав під час обстрілу.

Роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки тривають.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що після нічного обстрілу Харкова в 24-поверховому будинку запустили один ліфт.

 

Тэги:  благоустрій, харків, агрессия россии
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