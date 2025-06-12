Внаслідок нічної атаки безпілотників у Харкові пошкоджено понад 50 будівель

У Салтівському, Слобідському та Шевченківському районах міста постраждали щонайменше 54 будівлі. Комунальні служби продовжують ліквідацію наслідків.
У ніч на 12 червня внаслідок ворожої атаки безпілотниками у Харкові було пошкоджено щонайменше 54 будівлі в Салтівському, Слобідському та Шевченківському районах. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.
У чотирьох багатоповерхівках зафіксовано руйнування конструктивних елементів. Вибухами вибито 829 вікон, пошкоджено 265 балконних склінь, 24 дверей і 12 покрівель.
Станом на 17:00 комунальні служби міста вже закрили близько 90% усіх віконних і дверних контурів, а також виконали аварійний ремонт трьох покрівель.
Крім того, фахівці КСП «Харківміськліфт» відновили роботу трьох ліфтів у 24-поверховому будинку на вулиці Познанській, що постраждав під час обстрілу.
Роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки тривають.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що після нічного обстрілу Харкова в 24-поверховому будинку запустили один ліфт.
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