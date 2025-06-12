12.06.2025 21:31
Готуємо сирні кульки з горіхами та ягодами
Рецепт здатний здивувати несподіваним поєднанням смаків.
Як пише РЕДПОСТ
, у процесі приготування можна поеспериментувати, тому що підійдуть будь-які добавки - горіхи, сушена ягода, зелень. При цьому страва готується просто і без випічки.
Сирні кульки з горіхами та ягодами
Продукти:
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250 г вершкового сиру
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1 склянка тертого сиру (твердого типу чеддера)
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1 пучок кінзи
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80 г волоських горіхів
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80 г в'яленої журавлини
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2 ст.л. коньяку
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спеції до смаку (наприклад: щіпка перцю або мускатного горіха)
Покроковий рецепт приготування
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Вимочити в'ялену журавлину в коньяку на 10 хвилин, щоб вона стала м'якшою і ароматнішою.
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Подрібнити волоські горіхи ножем або в блендері - не в пил, а до великої крихти.
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Промити та дрібно нарубати кінзу, включаючи стебла.
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Злити зайвий коньяк із журавлини.
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Злегка обсуши ягоди паперовим рушником.
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Змішати вершковий сир із тертим сиром до однорідної маси.
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Додати спеції до смаку (можна щіпку чорного перцю, паприки або краплю лимонного соку).
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Сформувати із сирної маси невеликі кульки розміром із волоський горіх.
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Скачати кожну кульку в обсипці: можна комбінувати горіхи, журавлину та зелень або робити мікси.
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Викласти на тарілку.
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Відправити в холодильник на 4 години, щоб кульки стабілізувалися та стали щільнішими.
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