Готуємо сирні кульки з горіхами та ягодами

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Гороскоп на 12 червня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Сьогоднішній день може виявитися емоційно непростим, особливо у спілкуванні з близькими. Утримайтеся від критики та не намагайтеся вирішити всі проблеми одразу.

Прогноз погоди у Харкові на 12 червня Упродовж усього дня небо над Харковом залишатиметься хмарним. У другій половині дня очікується дощ, який триватиме до вечора. Не забудьте парасольку!