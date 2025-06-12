    
Главная Новини Харкова Кулінарні рецепти Готуємо сирні кульки з горіхами та ягодами
12.06.2025  21:31   

Готуємо сирні кульки з горіхами та ягодами

Рецепт здатний здивувати несподіваним поєднанням смаків.

Як приготувати сирні кульки з горіхами та ягодами: рецепти
 
Як пише РЕДПОСТ, у процесі приготування можна поеспериментувати, тому що підійдуть будь-які добавки - горіхи, сушена ягода, зелень. При цьому страва готується просто і без випічки.
 

Сирні кульки з горіхами та ягодами

 

Продукти:

  • 250 г вершкового сиру
  • 1 склянка тертого сиру (твердого типу чеддера)
  • 1 пучок кінзи
  • 80 г волоських горіхів
  • 80 г в'яленої журавлини
  • 2 ст.л. коньяку
  • спеції до смаку (наприклад: щіпка перцю або мускатного горіха)
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Покроковий рецепт приготування

  1. Вимочити в'ялену журавлину в коньяку на 10 хвилин, щоб вона стала м'якшою і ароматнішою.
  2. Подрібнити волоські горіхи ножем або в блендері - не в пил, а до великої крихти.
  3. Промити та дрібно нарубати кінзу, включаючи стебла.
  4. Злити зайвий коньяк із журавлини.
  5. Злегка обсуши ягоди паперовим рушником.
  6. Змішати вершковий сир із тертим сиром до однорідної маси.
  7. Додати спеції до смаку (можна щіпку чорного перцю, паприки або краплю лимонного соку).
  8. Сформувати із сирної маси невеликі кульки розміром із волоський горіх.
  9. Скачати кожну кульку в обсипці: можна комбінувати горіхи, журавлину та зелень або робити мікси.
  10. Викласти на тарілку.
  11. Відправити в холодильник на 4 години, щоб кульки стабілізувалися та стали щільнішими.
Читайте також:
 
 
Тэги:  рецепт, закуска, сир, горіхи
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.06 Кулінарні рецепти Готуємо 9 узварів із полуницею на будь-який смак 09.06 Кулінарні рецепти Часниковий соус на кефірі: легке заправлення за 3 хвилини 08.06 Кулінарні рецепти П'ять ідей салатів для пікніка: яскраві смаки на свіжому повітрі
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 