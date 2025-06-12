12.06.2025 20:47 Рита Парфенова

З 13 червня у Харкові відновлює роботу тролейбус №7

Рух тролейбусів на маршруті №7 між розворотним колом «Східне» та станцією метро «Армійська» буде відновлено з 13 червня. Це покращить транспортне сполучення для мешканців ХТЗ, Східного та Рогані.



Фото: ХМР

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, з 13 червня у Харкові поновлює роботу тролейбусний маршрут №7, що з’єднує розворотне коло «Східне» зі станцією метро «Армійська».

Як повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства, маршрут обслуговуватимуть чотири тролейбуси з автономним ходом. Це дозволить забезпечити стабільне транспортне сполучення для мешканців мікрорайонів ХТЗ, Східний та Рогань.

Також один тролейбус з автономним ходом буде додано на маршрут №45 – від розворотного кола «Вул. Дванадцятого Квітня» до «Роганського».

У зв’язку з цим з 13 червня припиняється робота тимчасових автобусних маршрутів №7 та №45, а також тимчасового тролейбусного маршруту №7 (від «Вул. Дванадцятого Квітня» до ст. м. «Армійська»).

Крім того, тимчасово припиняється робота тролейбусного маршруту №52. Натомість запроваджується автобусний маршрут №53е: вул. Дванадцятого Квітня – пр. Героїв Харкова – вул. Роганська – вул. 92-ї бригади – вул. Зубарєва – розворотне коло «759 мікрорайон».

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові на вулиці Зерновій тимчасово заборонений рух транспорту.