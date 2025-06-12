12.06.2025 20:22 Рита Парфенова

На Харківщині затримали групу вимагальників, які погрожували чоловіку через неіснуючий борг (фото)

Двоє мешканців Дніпропетровщини вимагали у 23-річного харків’янина 100 тисяч гривень, погрожуючи зброєю та розголошенням персональних даних. Їх затримали під час спецоперації поліції.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

12 червня на Харківщині правоохоронці викрили та затримали учасників злочинної групи, які вимагали у місцевого мешканця 100 тисяч гривень за неіснуючий борг.

До поліції звернувся 23-річний харків’янин, повідомивши, що йому погрожують фізичною розправою та поширенням особистої інформації. Як з’ясувалося, двоє жителів Дніпропетровської області вступили у змову з метою незаконного збагачення.

Під час проведення спеціальної операції оперативники карного розшуку та працівники Берестинського райвідділу поліції, за підтримки батальйону поліції особливого призначення, зафіксували момент передачі грошових коштів. Зловмисників затримали в порядку ст. 208 КПК України.

З місця події вилучено речові докази, що підтверджують причетність затриманих до злочину. Їм оголошено підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання), що передбачає до 12 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Поліція також перевіряє можливу причетність фігурантів до інших аналогічних злочинів.

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