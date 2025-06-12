На Харківщині затримали групу вимагальників, які погрожували чоловіку через неіснуючий борг (фото)

Двоє мешканців Дніпропетровщини вимагали у 23-річного харків’янина 100 тисяч гривень, погрожуючи зброєю та розголошенням персональних даних. Їх затримали під час спецоперації поліції.
До поліції звернувся 23-річний харків’янин, повідомивши, що йому погрожують фізичною розправою та поширенням особистої інформації. Як з’ясувалося, двоє жителів Дніпропетровської області вступили у змову з метою незаконного збагачення.
Під час проведення спеціальної операції оперативники карного розшуку та працівники Берестинського райвідділу поліції, за підтримки батальйону поліції особливого призначення, зафіксували момент передачі грошових коштів. Зловмисників затримали в порядку ст. 208 КПК України.
З місця події вилучено речові докази, що підтверджують причетність затриманих до злочину. Їм оголошено підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання), що передбачає до 12 років позбавлення волі.
Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Поліція також перевіряє можливу причетність фігурантів до інших аналогічних злочинів.
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