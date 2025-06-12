    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині затримали групу вимагальників, які погрожували чоловіку через неіснуючий борг (фото)
12.06.2025  20:22   Рита Парфенова

На Харківщині затримали групу вимагальників, які погрожували чоловіку через неіснуючий борг (фото)

Двоє мешканців Дніпропетровщини вимагали у 23-річного харків’янина 100 тисяч гривень, погрожуючи зброєю та розголошенням персональних даних. Їх затримали під час спецоперації поліції.

На Харківщині затримали двох вимагальників, які шантажували чоловіка через неіснуючий борг

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
12 червня на Харківщині правоохоронці викрили та затримали учасників злочинної групи, які вимагали у місцевого мешканця 100 тисяч гривень за неіснуючий борг.

До поліції звернувся 23-річний харків’янин, повідомивши, що йому погрожують фізичною розправою та поширенням особистої інформації. Як з’ясувалося, двоє жителів Дніпропетровської області вступили у змову з метою незаконного збагачення.

На Харківщині затримали двох вимагальників, які шантажували чоловіка через неіснуючий борг На Харківщині затримали двох вимагальників, які шантажували чоловіка через неіснуючий борг

Під час проведення спеціальної операції оперативники карного розшуку та працівники Берестинського райвідділу поліції, за підтримки батальйону поліції особливого призначення, зафіксували момент передачі грошових коштів. Зловмисників затримали в порядку ст. 208 КПК України.

З місця події вилучено речові докази, що підтверджують причетність затриманих до злочину. Їм оголошено підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання), що передбачає до 12 років позбавлення волі.

На Харківщині затримали двох вимагальників, які шантажували чоловіка через неіснуючий борг На Харківщині затримали двох вимагальників, які шантажували чоловіка через неіснуючий борг

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Поліція також перевіряє можливу причетність фігурантів до інших аналогічних злочинів.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові СБУ знешкодила організовану злочинну групу, яка тероризувала містян.

Тэги:  поліція, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.06 Надзвичайні події У Харкові чоловік утримував у квартирі двох жінок і погрожував ножем – його затримала поліція (фото) 10.06 Надзвичайні події У Харкові дівчина вдарила патрульного склянкою: суд узяв її під варту 05.05 Надзвичайні події У Харкові врятували дитину, яка могла впасти з 12 поверху будинку
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 