12.06.2025 19:40 Рита Парфенова

До України повернули тяжкопоранених захисників під час нового обміну полоненими

12 червня відбувся черговий етап великого обміну полоненими. Додому повернулися українські військові, які перебували в критичному стані — поранені та тяжкохворі бійці ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби.

У четвер, 12 червня, відбувся ще один етап великого обміну полоненими. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає РЕДПОСТ.

За словами Зеленського, до України повернулися тяжкопоранені та тяжкохворі українські захисники – військовослужбовці Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Усі звільнені потребують серйозного лікування, і держава забезпечить їм необхідну медичну допомогу.

Серед визволених є захисники Маріуполя, які перебували в полоні понад три роки. Усі звільнені – це чоловіки, представники рядового та сержантського складу. Частину з них тривалий час вважали зниклими безвісти. Відомо, що ці військові воювали на різних напрямках фронту: Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському.

Це вже другий етап повернення з полону тяжкохворих і поранених військових. У багатьох із них — ампутації, проблеми із зором, осколкові поранення, інфекції, абсцеси та хронічні захворювання. Частина захисників у полоні заразилася туберкульозом і гепатитом.

Після повернення військових одразу доправляють до медичних центрів. Там їм нададуть повне обстеження, лікування, реабілітацію та передбачені державою виплати за весь час перебування в полоні.

Президент підкреслив, що Україна продовжить роботу над поверненням усіх своїх громадян з російського полону та подякував кожному, хто допомагає здійснювати ці обміни.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 10 червня відбувся черговий обмін полоненими між Україною та росією. Додому повернулися важкопоранені та поранені захисники з різних силових структур.