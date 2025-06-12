До України повернули тяжкопоранених захисників під час нового обміну полоненими

12 червня відбувся черговий етап великого обміну полоненими. Додому повернулися українські військові, які перебували в критичному стані — поранені та тяжкохворі бійці ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби.
У четвер, 12 червня, відбувся ще один етап великого обміну полоненими. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає РЕДПОСТ.
За словами Зеленського, до України повернулися тяжкопоранені та тяжкохворі українські захисники – військовослужбовці Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Усі звільнені потребують серйозного лікування, і держава забезпечить їм необхідну медичну допомогу.
Серед визволених є захисники Маріуполя, які перебували в полоні понад три роки. Усі звільнені – це чоловіки, представники рядового та сержантського складу. Частину з них тривалий час вважали зниклими безвісти. Відомо, що ці військові воювали на різних напрямках фронту: Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському.
Це вже другий етап повернення з полону тяжкохворих і поранених військових. У багатьох із них — ампутації, проблеми із зором, осколкові поранення, інфекції, абсцеси та хронічні захворювання. Частина захисників у полоні заразилася туберкульозом і гепатитом.
Після повернення військових одразу доправляють до медичних центрів. Там їм нададуть повне обстеження, лікування, реабілітацію та передбачені державою виплати за весь час перебування в полоні.
Президент підкреслив, що Україна продовжить роботу над поверненням усіх своїх громадян з російського полону та подякував кожному, хто допомагає здійснювати ці обміни.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 10 червня відбувся черговий обмін полоненими між Україною та росією. Додому повернулися важкопоранені та поранені захисники з різних силових структур.
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