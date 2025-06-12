12.06.2025 19:07 Рита Парфенова

Найближчої години на Харківщині оголошено штормове попередження: грози та шквали

12 червня синоптики попереджають про грози та пориви вітру до 20 м/с у Харкові та по області. У регіоні оголошено I рівень небезпечності – жовтий.

За даними синоптиків, 12 червня у Харкові та Харківській області очікуються небезпечні метеорологічні явища. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

У найближчу годину в місті прогнозується гроза з поривами вітру 15–20 м/с. Аналогічна ситуація очікується і в області — місцями можливі шквали з такою ж силою.

У регіоні оголошено I рівень небезпечності (жовтий). Мешканцям рекомендують бути обережними, не перебувати поблизу дерев, рекламних щитів та ліній електропередач під час негоди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що негода очікується в Харкові та області й завтра, 13 червня.