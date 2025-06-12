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12.06.2025  18:28   Рита Парфенова

Унаслідок атаки на Золочів поранено п’ятеро людей, серед них – дитина

Під час російської атаки на селище Золочів поранено п’ятьох людей, включно з 11-річним хлопчиком. Медики та рятувальники працюють на місці.

вибух

Російська армія завдала удару керованою авіабомбою по селищу Золочів у Харківській області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА. 

За попередніми даними, постраждали п’ятеро мирних жителів, серед яких – 11-річний хлопчик.

Наразі на місці працюють екстрені служби – медики надають постраждалим необхідну допомогу, рятувальники проводять аварійно-рятувальні роботи.

Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в селі Тимофіївка Богодухівського району російський FPV-дрон уразив житловий будинок. Поранення отримав 59-річний чоловік – його госпіталізували. 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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