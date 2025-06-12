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12.06.2025  17:58   Рита Парфенова

Внаслідок удару ворожого дрона поранено жителя Харківщини

У селі Тимофіївка Богодухівського району російський FPV-дрон уразив житловий будинок. Поранення отримав 59-річний чоловік – його госпіталізували. Прокуратура розслідує воєнний злочин.

вибух

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
На Харківщині поранено мирного жителя внаслідок удару російського FPV-дрона. Атака сталася 12 червня близько 10:00 у селі Тимофіївка Золочівської громади Богодухівського району. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
 
Унаслідок удару пошкоджено приватний будинок, а 59-річний чоловік зазнав поранення. Його госпіталізували до медичного закладу – стан потерпілого лікарі оцінюють як середньої тяжкості.
 
Прокурори спільно зі слідчими поліції документують наслідки обстрілу та проводять досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби ворог обстріляв Харків та 9 населених пунктів в області.
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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