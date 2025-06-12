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12.06.2025  17:15   Рита Парфенова

У Харкові замінили понад 11 км внутрішньобудинкових мереж – готуються до зими

У місті триває підготовка житлового фонду до опалювального сезону. Комунальники вже оновили понад 11 км внутрішньобудинкових комунікацій і виконали ремонти в понад трьох тисячах будинків.

У Харкові замінили 11 км внутрішньобудинкових мереж

У Харкові в рамках підготовки житлових будинків до осінньо-зимового періоду замінили понад 11 кілометрів внутрішньобудинкових комунікацій. Роботи виконує управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем комплексу «Харківводовідведення», передає РЕДПОСТ.

За словами керівника управління Валерія Харлана, планові ремонти відбуваються згідно з графіком і вже охопили понад три тисячі будинків.

«Наприклад, у багатоповерхівці на вулиці Армійській, що у Шевченківському районі, повністю замінюємо мережі холодного водопостачання. Планується встановити близько 100 метрів нових трубопроводів і сучасне обладнання. Роботи виконуємо поетапно, щоб мешканці якомога менше відчували незручності», – зазначив Харлан.

Він додав, що у Шевченківському районі на балансі перебувають понад 750 будівель, і до початку холодів у кожній планують провести профілактичні огляди та ревізію арматури.

Минулого тижня капітальні відновлювальні роботи виконали у трьох будинках. Загалом, роботи з оновлення внутрішніх систем тривають у всіх районах Харкова.

Також, як наголосив Харлан, служба реагує на звернення мешканців: щодня виконується понад 200 заявок, а з початку року опрацьовано вже близько 30 тисяч звернень, що надійшли до диспетчерської служби.

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Тэги:  вода, харків
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