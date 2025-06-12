12.06.2025 16:35 Рита Парфенова

На Харківському напрямку без штурмів, на Куп’янському — вісім атак ворога

Упродовж поточної доби на Харківському напрямку противник не вів наступальних дій. Водночас на Куп’янському напрямку російська армія здійснила вісім атак.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

Від початку доби на Харківському напрямку ворог не проводив наступальних дій.

На Куп’янському напрямку противник активізувався — зафіксовано вісім спроб атак на позиції Сил оборони України в районах населених пунктів Піщане та Новоплатонівка.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби ворог обстріляв Харків та 9 населених пунктів в області.