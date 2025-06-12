На Харківському напрямку без штурмів, на Куп’янському — вісім атак ворога

Упродовж поточної доби на Харківському напрямку противник не вів наступальних дій. Водночас на Куп’янському напрямку російська армія здійснила вісім атак.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
Від початку доби на Харківському напрямку ворог не проводив наступальних дій.
На Куп’янському напрямку противник активізувався — зафіксовано вісім спроб атак на позиції Сил оборони України в районах населених пунктів Піщане та Новоплатонівка.
Комментариев: 0
Сьогоднішній день може виявитися емоційно непростим, особливо у спілкуванні з близькими. Утримайтеся від критики та не намагайтеся вирішити всі проблеми одразу.
Упродовж усього дня небо над Харковом залишатиметься хмарним. У другій половині дня очікується дощ, який триватиме до вечора. Не забудьте парасольку!
Починаючи з 2008 року, 12 червня в Україні відзначають День працівників фондового ринку.
влажность:
давление:
ветер: