12.06.2025 16:21 Рита Парфенова

Харків’янина засуджено до довічного ув’язнення за вбивство двох друзів із особливою жорстокістю

25-річний студент убив свою знайому та її хлопця, завдавши десятки ножових поранень, викрав гроші з банківського рахунку і намагався приховати злочин підпалом.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області.

Шевченківський районний суд Полтави визнав винним 25-річного харків’янина в умисному вбивстві двох людей, скоєному з особливою жорстокістю і корисливим мотивом. Суд призначив йому довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Як встановили прокурори Салтівської окружної прокуратури, злочин стався 1 травня 2021 року в одній з квартир на вулиці Соборності у Харкові. Молодий чоловік, який тоді був студентом, завчасно підготувався до злочину — взяв із собою ніж та рукавички. Домовившись про зустріч із двома друзями — 24-річною дівчиною та її 29-річним співмешканцем — він прийшов до них додому.

Дочекавшись, поки господар вийде з квартири по воду, гість напав на дівчину й завдав їй щонайменше 26 ножових поранень. Коли повернувся чоловік, нападник убив і його — понад 30 ударів ножем. Потім зловмисник розблокував телефон убитої за допомогою її пальця та переказав собі близько 9 тисяч гривень. Також він забрав обидва мобільні телефони жертв.

Щоб приховати сліди злочину, вбивця відкрив подачу газу на кухні й розпалив вогонь у квартирі, сподіваючись на вибух і пожежу. Втім, завдяки системі автоматичного відключення газу трагедії вдалося уникнути.

Наступного дня, 2 травня, мати загиблого, яка не могла з ним зв’язатися, відкрила квартиру власними ключами й виявила тіла. Згодом правоохоронці затримали підозрюваного.

Під час розслідування фігурант частково визнав провину, але згодом намагався перекласти вину на загиблого, заявивши, що той спочатку зарізав свою дівчину, а потім наклав на себе руки. Цю версію спростували докази та висновки експертів.

Суд визнав чоловіка винним за кількома статтями: умисне вбивство двох осіб із особливою жорстокістю та корисливим мотивом, розбій, замах на знищення майна шляхом підпалу та вибуху (п. п. 1, 4, 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 КК України).

Вирок поки не набрав чинності — триває строк на апеляційне оскарження.

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