02.05.2025 13:40 Віталій Хіневич

Здійснив жорстокі вбивства на Харківщині та Київщині: іноземця засудили до довічного ув'язнення

У листопаді 2024 року слідчі поліції Києва завершили досудове розслідування проти 39-річного громадянина Узбекистану, підозрюваного у серії жорстоких вбивств на території Харківщини та Київщини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Національну поліцію України.

Поліцейські довели, що в період з 2018 по 2024 роки він вбив вісьмох громадян України, узбека, литовця та громадянина Грузії.

Серед його жертв — чоловіки та жінки віком від 35 до 81 року. Злочинець входив до них у довіру, спілкувався, вживав разом з ними алкогольні напої, а після того, як вони втрачали пильність — душив або забивав камінням та заволодівав майном вбитих.

«Найдорожче, що він забрав у цих жертв — мобільний телефон вартістю 1600 грн та 5000 грн готівкою.

Одному з потерпілих пощастило вижити: нападник підійшов зі спини і вдарив його по голові камінням, після чого затягнув його до гаражів, щоб добити. Завершити злочин не вдалося, тому що з сусіднього під’їзду вийшли мешканці будинку. Зловмисник втік, залишивши пораненого без свідомості. Чоловік вижив та надав поліції покази, однак його здоров’ю завдано непоправної шкоди», - йдеться у повідомленні.

Поліцейські затримали злочинця на початку 2024 року після резонансного нападу на продавчиню квіткового магазину, яку знайшли мертвою за місцем роботи. Щоб увійти в довіру до потерпілої, чоловік розбив скло в сусідньому кіоску, сказав жінці що це зробили перехожі і запропонував разом його полагодити.

Після увійшов з нею до кіоску поспілкуватися, а потім попрощався й пішов. Коли наступила комендантська година, зловмисник повернувся з метою вбивства жінки. Камера спостереження зафіксувала: після того, як потерпіла відчинила йому двері, він одразу ж напав на неї та наніс їй 34 ножових поранення, забрав золоті прикраси, гроші з каси квіткового магазину і втік.

Оперативники карного розшуку поліції Києва відстежили шлях пересування зловмисника, встановили його місцезнаходження і впродовж доби затримали неподалік від місця скоєння злочину. Під час допиту затриманий не тільки підтвердив факт скоєння вбивства працівниці квіткового магазину, а і розповів поліцейським у подробицях про інші скоєні ним убивства. Загиблі — чоловіки та жінки різного роду діяльності: вантажник, охоронець, безробітні, будівельники, двірник, пенсіонер.

Всі ці факти ретельно досліджені, задокументовані та підтверджені слідчими поліції у ході десятків допитів, слідчих експериментів, оглядів місць подій та експертиз. Психіатрична експертиза визнала обвинуваченого осудним і таким, що під час скоєння злочинів розумів свої дії та їх наслідки.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури фігуранту було оголошено про підозру в умисному вбивстві з корисливих мотивів, у подальшому йому оголосили підозри в умисному вбивстві двох і більше осіб особою, яка раніше вчинила умисне вбивство, незакінчений замах на умисне вбивство з корисливих мотивів, напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаному з насильством, небезпечним для життя та здоровʼя особи (ч. 1 ст. 115, п. 13 ч. 2 ст. 115, п. 13 ч. 2 ст. 115, п. п. 1, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 15 п. п. 6, 13 ч. 2 ст. 115, п. 13 ч. 2 ст. 115, п. 13 ч. 2 ст. 115, п. п. 6, 13 ч. 2 ст. 115, п. 13 ч. 2 ст. 115, п. п. 6, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 Кримінального Кодексу України).

У листопаді 2024 року слідчі Нацполіції завершили досудове розслідування, обвинувальний акт скерували до суду. Суд виніс вирок про довічне ув’язнення.

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