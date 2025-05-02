02.05.2025 13:15 Віталій Хіневич

У Богодухові зафіксували випадок сказу кота

За словами господарки 20 квітня в кота на тілі виявили рани від укусів твариною, 26 квітня під час спроби погладити пригніченого кота, він подряпав та вкусив господарку.

Фото ілюстративне

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

Цього ж дня тварину ізолювали в окреме приміщення (сарай) та встановили ветеринарний нагляд.

З 26 квітня по 30 квітня під час періоду ізоляції кіт проявляв агресивну та неспокійну поведінку, фиркав, відмовлявся від води та їжі.

30 квітня тварина загинула. Спеціалісти Богодухівської РДЛВМ відібрали патологічний матеріал, який направили до Харківської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Було отримано позитивний результат дослідження на наявність антигену вірусу сказу.

З власницею тварини провели бесіду про небезпечність сказу і направили її в медичний заклад.

Також затверджено комплексний план заходів щодо ліквідації сказу в неблагополучному пункті, зокрема, там і в загрозливій зоні щеплять від сказу всіх сприйнятливих тварин.

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