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02.05.2025  14:05   Віталій Хіневич

У Харківській області через ревнощі чоловік кинув боєприпас у людей

Подія сталася 30 квітня у селі Вільхівка Харківського району. Чоловік приїхав до колишньої співмешканки та побачив її з іншим.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Зловмисник кинув боєприпас, який вибухнув. Чоловік та жінка встигли забігти у двір домоволодіння, що врятувало їм життя. Уламками пошкоджені два транспортні засоби, що стояли біля будинку. Після скоєння злочину, зловмисник втік.
 
Того ж дня працівники поліції розшукали 36-річного порушника та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. 
 
Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Нападнику загрожує до 7 років позбавлення волі.
 
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині викрили наркозбувача, який розповсюджував заборонені речовини
 
Тэги:  події, харків
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