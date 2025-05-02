02.05.2025 14:30 Віталій Хіневич

Ігор Терехов: Міська влада залучає партнерів до відновлення Харкова

Міська влада активно залучає міжнародні організації для відновлення будинків, пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів.

Про це сьогодні, 2 травня, в ефірі національного телемарафону розповів міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

Він зазначив, що лише минулого місяця в Харкові було пошкоджено 533 будівлі, де вибито понад 10,5 тис. вікон.

«Я дуже вдячний усім працівникам наших комунальних підприємств і волонтерам, які закривають вікна, ремонтують дахи, прибирають. Завдяки їм наступного дня після прильотів уже практично не видно руйнацій, яких вони завдали. Дуже важливо підтримувати цих робітників.

Тому на сесії міськради ми скасували комунальну плату для фахівців деяких підприємств, які працюють на прильотах. Це наша подяка людям, які роблять усе можливе, щоб місто жило», - підкреслив мер.

Ігор Терехов також повідомив, що збитки, яких Харків зазнав за весь час повномасштабної війни, становлять понад 10 млрд євро.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що від ворожих обстрілів у Харкові за квітень постраждали 533 будівлі.