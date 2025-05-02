02.05.2025 11:05

Від ворожих обстрілів у Харкові за квітень постраждали 533 будівлі

Я вже зазначав, що минулого місяця наше місто пережило наймасованіші удари з початку повномасштабного вторгнення. Та, на жаль, квітень був рекордним не тільки за кількістю обстрілів, а й за масштабами руйнувань.



Від ворожих обстрілів у Харкові за квітень постраждали 533 будівлі



Про це заявив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«Від прямих влучань та вибухових хвиль постраждали 533 будівлі. Це сотні зруйнованих дахів, пошкоджених фасадів, розбитих вікон.

Вікна - взагалі окрема проблема. Вибито 10 533. У квартирах, на балконах, у під’їздах. Небачений обсяг. Нам вдалося закрити понад 90% - 9830 вікон. Але це лише тимчасово. Повного скління поки немає. А зима ближче, ніж здається. Тому зараз це наш головний виклик.

Ми зосередили всі сили: співпрацюємо з фондами, допомагаємо людям оформлювати заявки на державну компенсацію. Робимо все, щоб встигнути.

Окремий фронт - покрівлі. Пошкоджено 147 дахів, 109 з них ще в ремонті. Роботи багато, але не зупиняємось.

Як ви розумієте, навантаження на комунальні служби - титанічне. Люди працюють 24/7.

І я безмежно вдячний їм за це. І кожному волонтеру, який допомагає на місцях вибухів, - руками, матеріалами, інструментами. Ваша допомога теж неоціненна», - сказав Ігор Терехов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у квітні ворог атакував Харків рекордну кількість разів