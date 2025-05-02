Який радіаційний фон в Харкові та області на 2 травня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 2 травня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 1 травня 2025 року.
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Небо над Харковом затягнуть хмари вже зранку, і така погода триматиметься майже весь день. Лише ближче до вечора можливе часткове прояснення. Опадів синоптики не прогнозують — день мине сухо.
Якщо ви любите рибу тунець, то можете сміливо відзначити в календарі червоним 2 травня.
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