02.05.2025 10:45 Віталій Хіневич

Який радіаційний фон в Харкові та області на 2 травня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 2 травня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків - 11

Золочів - 11

Богодухів - 14

Коломак - 08

Великий Бурлук - 10

Печеніги - 11

Слобожанське - 11

Куп’янськ - 10

Берестин - 12

Лозова - 11

Ізюм - 10

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 1 травня 2025 року.