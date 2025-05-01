01.05.2025 10:57 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 1 травня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 1 травня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:https://t.me/HRCGM/4215

Харків – 12

Золочів – 11

Богодухів – 14

Коломак – 10

Великий Бурлук – 12

Печеніги – 12

Слобожанське – 14

Куп’янськ – 14

Берестин – 11

Лозова – 10

Ізюм – 11

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 30 квітня 2025 року.