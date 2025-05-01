Який радіаційний фон в Харкові та області на 1 травня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 1 травня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:https://t.me/HRCGM/4215
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
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Сьогодні все у ваших руках – проявляйте рішучість і чіткість. Прийняті сьогодні рішення будуть практичними та перспективними.
У Харкові протягом дня переважатиме хмарна погода, сонце лише зрідка з’являтиметься з-за хмар. Опадів не очікується.
1 травня в Україні відзначається День весни і праці.
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