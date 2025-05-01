01.05.2025 10:42 Рита Парфенова

Харківські залізничні лікарні передано громаді: створять кардіоцентр і багатопрофільну клініку

Кабмін ухвалив рішення про передачу лікарень №1 і №2 у власність громад Харківщини. У медзакладах збережуть колектив і профіль, а на їх базі створять Центр серця та сучасну багатопрофільну лікарню.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Уряд ухвалив рішення про передачу Харківських клінічних лікарень на залізничному транспорті №1 та №2 у спільну власність територіальних громад Харківської області. Йдеться не лише про приміщення, а й про землю, медичне обладнання та апаратуру. Обидва заклади збережуть профіль, штат і продовжать обслуговувати як працівників залізниці, так і жителів Харкова.

Цей крок – частина стратегії Укрзалізниці з передачі непрофільних активів, аби зосередитися на основній діяльності. «Медзаклади продовжать працювати, а кожному співробітнику буде запропоновано зберегти своє місце. Це наша принципова умова», – підкреслив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський.

Водночас із передачею лікарень погоджено й план їх подальшого розвитку. На базі лікарні №1 планують створити сучасний Центр серця, який спеціалізуватиметься на допомозі пацієнтам із серцево-судинною та цереброваскулярною патологією. Зокрема, йтиметься про лікування хвороб серця й надання екстреної допомоги при інсультах.

Лікарню №2 трансформують у багатопрофільну клініку, яку включать до спроможної мережі медзакладів Харківського госпітального округу. Проєкти отримають стабільне фінансування з обласного бюджету, за контрактами з НСЗУ та з інших джерел.

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На найближчій сесії обласної ради планується винести питання про прийняття майна у власність громад, створення комунальних некомерційних підприємств, затвердження статутів, призначення керівників та переведення працівників із залізничних лікарень до новостворених установ.

В обласній владі підкреслюють: створення сучасних медичних центрів – критично важливе для прифронтової Харківщини.