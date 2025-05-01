01.05.2025 11:21

KharkivMusicFest-2025 стартує в Харкові: програма концертів, подій і арттерапії

З 2 травня до 10 червня у Харкові триватиме KharkivMusicFest-2025. Місто прийматиме понад 12 культурних подій – від концертів класики та джазу до арттерапевтичних вікендів.

У Харкові, попри війну, щоденні тривоги та обстріли, знову стартує фестиваль KharkivMusicFest, повідомляє РЕДПОСТ. Його цьогорічна тема – «Коди відродження» – буде осмислена через музику, театр, кіно та арттерапію. Фестиваль триватиме понад місяць: з 2 травня до 10 червня. Організатором виступає фонд громади Харкова «Толока».

Фестиваль об’єднує понад 12 подій, серед яких: концерти класичної та сучасної музики, кінопокази з живим супроводом, читання поезії, арттерапевтичні сесії. За словами організаторів, вони об’єднують минуле й сучасність, класику та джаз, дитячу й дорослу аудиторії.

«Харків загоює рани та прикрашає себе то квітами, то фантастичними декораціями — попри намагання ворогів загнати нас у морок і безнадію, – каже виконавча директорка фестивалю Марія Горбонос. – А ми з командою намагаємось відродити й урізноманітнити культурне життя, подарувати харків’янам яскраві емоції, що є життєдайним ресурсом для того, щоб вистояти».

Програма KharkivMusicFest-2025

2 травня – концерт-відкриття. Національний ансамбль солістів «Київська Камерата». Солісти – народна артистка України, лауреатка Шевченківської премії Богдана Півненко (скрипка), заслужена артистка України Катерина Супрун (альт), Юліан Мілкіс (кларнет, США). Диригент – Олег Маринченко. У програмі: «Листи до друзів» для кларнета з оркестром Гії Канчелі, виконання Симфонії-концерту для скрипки й альта з оркестром Валентина Бібіка – харківця і композитора світової слави, а також твір Олександра Родіна «Після прочитання Лавкрафта» для струнних.

Національний ансамбль солістів «Київська Камерата». Солісти – народна артистка України, лауреатка Шевченківської премії Богдана Півненко (скрипка), заслужена артистка України Катерина Супрун (альт), Юліан Мілкіс (кларнет, США). Диригент – Олег Маринченко. У програмі: «Листи до друзів» для кларнета з оркестром Гії Канчелі, виконання Симфонії-концерту для скрипки й альта з оркестром Валентина Бібіка – харківця і композитора світової слави, а також твір Олександра Родіна «Після прочитання Лавкрафта» для струнних. 4 травня – КОД_ВДЯЧНІСТЬ. Сольний концерт Юліана Мілкіса (кларнет, США). Memory Гії Канчелі (до 90-річчя з дня народження композитора). Показ фільму (останній фільм за життя композитора) та презентація сольних творів, присвячених Ю. Мілкісу. Фортепіано – Максим Шадько. Ведуча – Юлія Ніколаєвська.

Сольний концерт Юліана Мілкіса (кларнет, США). Memory Гії Канчелі (до 90-річчя з дня народження композитора). Показ фільму (останній фільм за життя композитора) та презентація сольних творів, присвячених Ю. Мілкісу. Фортепіано – Максим Шадько. Ведуча – Юлія Ніколаєвська. 5 травня – КОД_ГАРМОНІЯ. Концерт ансамблю ранньої музики ХНУМ імені І. П. Котляревського з творами К. Монтеверді, Й. С. Баха, Ж. Б. Люллі, Ж. Ф. Рамо. Керівник – Олексій Фартушка. Солісти – Ігор Тарновецький (теорба), Дмитро Запорожан (контратенор), Віра Литовченко (барокова скрипка), Олексій Терновий (лютня). Ведуча – Юлія Ніколаєвська.

Концерт ансамблю ранньої музики ХНУМ імені І. П. Котляревського з творами К. Монтеверді, Й. С. Баха, Ж. Б. Люллі, Ж. Ф. Рамо. Керівник – Олексій Фартушка. Солісти – Ігор Тарновецький (теорба), Дмитро Запорожан (контратенор), Віра Литовченко (барокова скрипка), Олексій Терновий (лютня). Ведуча – Юлія Ніколаєвська. 7 травня – КОД_СПОКІЙ. ВАЛЕНТИН СИЛЬВЕСТРОВ авторський концерт. Виконавці: Мирослава Которович (скрипка), Наталія Строчан (фортепіано) «Серенада» (2009) для скрипки соло, «Пасторалі» для скрипки та фортепіано у 9 частинах attacca (2020), присвята Бетховену «Hommage à J.S.B.» для скрипки та фортепіано в 3 частинах (2009), Соната для скрипки та фортепіано «Post Scriptum» (1990, 1 ч.), «Колискова» і «Серенада» (2004), «Баркаролла» та «Музичний момент» з циклу «Пісні без слів» (2004).

ВАЛЕНТИН СИЛЬВЕСТРОВ авторський концерт. Виконавці: Мирослава Которович (скрипка), Наталія Строчан (фортепіано) «Серенада» (2009) для скрипки соло, «Пасторалі» для скрипки та фортепіано у 9 частинах attacca (2020), присвята Бетховену «Hommage à J.S.B.» для скрипки та фортепіано в 3 частинах (2009), Соната для скрипки та фортепіано «Post Scriptum» (1990, 1 ч.), «Колискова» і «Серенада» (2004), «Баркаролла» та «Музичний момент» з циклу «Пісні без слів» (2004). 11 травня – КОД_ДОСВІД. Концерт «Міські симфонії». Показ рідкісних історичних кадрів 1906–1930 років про Харків та Відень у супроводі фортепіанних імпровізацій австрійського композитора та музиканта Флоріана К. Райтнера та українських музикантів: джазового піаніста Сергія Давидова та мультиінструменталіста Дениса Мороза (губна гармоніка).

Концерт «Міські симфонії». Показ рідкісних історичних кадрів 1906–1930 років про Харків та Відень у супроводі фортепіанних імпровізацій австрійського композитора та музиканта Флоріана К. Райтнера та українських музикантів: джазового піаніста Сергія Давидова та мультиінструменталіста Дениса Мороза (губна гармоніка). 13 травня – КОД_НАДІЯ. Концерт Дитячого оркестру KharkivMusicFest. У програмі твори А. Кореллі, А. Вівальді, Д. Гарета, Ю. Шевченка, К. Сен-Санса.

Концерт Дитячого оркестру KharkivMusicFest. У програмі твори А. Кореллі, А. Вівальді, Д. Гарета, Ю. Шевченка, К. Сен-Санса. 28 травня – КОД_ТРАДИЦІЯ. Інтерактив гурту «Муравський шлях».

Інтерактив гурту «Муравський шлях». 4 червня – КОД_РЕФЛЕКСІЯ. «Бажан звучить: Нічні концерти». Спікери: Сергій Жадан, Ярина Цимбал, Юлія Ніколаєвська. Акторка Наталія Цимбал. Музиканти: Ігор Чернявський (скрипка), Станіслав Калінін (фортепіано), Юлія Радкевич (вокал), Мар’яна Чернявська (віолончель), Олександр Кулик (гітара), хор Харківської обласної філармонії. Презентація тому поезій М. Бажана від видавництва Vivat. Твори М. Леонтовича, Е. Віла-Лобоса, Едіт Піаф, Б. Лятошинського, Я. Сибеліуса, Ф. Шуберта.

«Бажан звучить: Нічні концерти». Спікери: Сергій Жадан, Ярина Цимбал, Юлія Ніколаєвська. Акторка Наталія Цимбал. Музиканти: Ігор Чернявський (скрипка), Станіслав Калінін (фортепіано), Юлія Радкевич (вокал), Мар’яна Чернявська (віолончель), Олександр Кулик (гітара), хор Харківської обласної філармонії. Презентація тому поезій М. Бажана від видавництва Vivat. Твори М. Леонтовича, Е. Віла-Лобоса, Едіт Піаф, Б. Лятошинського, Я. Сибеліуса, Ф. Шуберта. 6 – 8 червня. КОД_ЕМПАТІЯ. Kharkiv Art Therapy Days-2025. Арттерапевтичний вікенд «Kharkiv Art Therapy Days», який поєднає різні активності та майстер-класи. Заходи вікенду насамперед орієнтовані на дітей і дорослих, які потребують психоемоційної підтримки для подолання проявів стресу, зумовленого війною. І саме арттерапія є чудовим методом, який допомагає через творчість зазирнути всередину себе, розкрити та задіяти внутрішні ресурси.

Kharkiv Art Therapy Days-2025. Арттерапевтичний вікенд «Kharkiv Art Therapy Days», який поєднає різні активності та майстер-класи. Заходи вікенду насамперед орієнтовані на дітей і дорослих, які потребують психоемоційної підтримки для подолання проявів стресу, зумовленого війною. І саме арттерапія є чудовим методом, який допомагає через творчість зазирнути всередину себе, розкрити та задіяти внутрішні ресурси. 10 червня – закриття фестивалю. Концерт Президентського симфонічного оркестру. Людвіг ван Бетховен – Симфонія № 3 «Героїчна». Олег Безбородько – «Симфонія Незламності». Диригент – Максим Гусак.

Усі події безкоштовні, але потребують попередньої реєстрації. Місця проведення облаштовані відповідно до вимог безпеки. Детальна програма — на офіційній сторінці фестивалю.

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