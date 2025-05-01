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01.05.2025  11:25   Віталій Хіневич

Ворог завдав масованого удару за допомогою БпЛА по селищу Васищеве

Окупант вдарив безпілотниками по цивільним підприємствам, сталися пожежі.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Близько 02:00 1 травня росіяни завдали масованих ударів БпЛА по селищу Васищеве Харківського району. На території 2 цивільних підприємств стались пожежі у виробничих та складських будівлях.
 
 Горіло також виробниче обладнання, сировина та автомобілі. Загальна площа пожеж склала близько 900 м кв.
 
 
За попередніми даними жертв та постраждалих немає.
 
 
До ліквідації пожеж залучались понад 50 рятувальників, 10 одиниць техніки ДСНС, піротехнічний розрахунок, а також підрозділ місцевої пожежної охорони селища Васищеве.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що упродовж доби внаслідок російських обстрілів зафіксовані влучання в житлові будинки, промислові об’єкти, склади й АЗС.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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