01.05.2025 11:50 Віталій Хіневич

На Харківщині жінка намагалася підкупити поліцейського

В квітні під час патрулювання в селі Таранівка правоохоронці зупинили автомобіль за порушення правил дорожнього руху.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

За кермом перебував 50-річний місцевий мешканець у стані алкогольного сп’яніння.

Під час оформлення адміністративного правопорушення до поліцейських підійшла дружина водія. Усвідомлюючи, що її чоловік керував автомобілем напідпитку, жінка запропонувала правоохоронцю 200 доларів США, аби уникнути відповідальності. Поліцейський відмовився від неправомірної пропозиції, попередив громадянку про кримінальну відповідальність та повідомив про ведення відеофіксації.

Попри це, жінка продовжувала наполягати на своєму та ще кілька разів повторювала пропозицію підкупу. На водія поліцейські склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 130 КУпАП.

29 квітня жінці слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram