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01.05.2025  11:54   Рита Парфенова

У Харкові через куріння спалахнула пожежа: постраждала пенсіонерка

Увечері 30 квітня в багатоповерхівці на Холодній Горі сталася пожежа. Займання спричинила необережність під час куріння. Постраждала 69-річна жінка, її госпіталізували з отруєнням чадним газом.

вогонь

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

30 квітня близько 21:53 у Холодногірському районі Харкова сталася пожежа в одній із квартир багатоповерхового будинку. За попередніми даними, причиною стало необережне поводження з вогнем під час куріння.

Займання охопило диван на площі близько 2 квадратних метрів. Унаслідок пожежі постраждала 69-річна жінка — її з отруєнням чадним газом госпіталізували до лікарні. Її 38-річного сина рятувальники евакуювали з квартири.

Як повідомили у ДСНС, загалом за добу з 30 квітня по 1 травня харківські рятувальники здійснили 45 виїздів на ліквідацію пожеж. Десять із них були спричинені ворожими обстрілами.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що близько опівночі 30 квітня у Київському районі Харкова російський ударний безпілотник типу «Молнія» влучив в автозаправну станцію, спричинивши пожежу.

Тэги:  дснс, пожежа, харків
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