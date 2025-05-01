У Харкові через куріння спалахнула пожежа: постраждала пенсіонерка

Увечері 30 квітня в багатоповерхівці на Холодній Горі сталася пожежа. Займання спричинила необережність під час куріння. Постраждала 69-річна жінка, її госпіталізували з отруєнням чадним газом.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
30 квітня близько 21:53 у Холодногірському районі Харкова сталася пожежа в одній із квартир багатоповерхового будинку. За попередніми даними, причиною стало необережне поводження з вогнем під час куріння.
Займання охопило диван на площі близько 2 квадратних метрів. Унаслідок пожежі постраждала 69-річна жінка — її з отруєнням чадним газом госпіталізували до лікарні. Її 38-річного сина рятувальники евакуювали з квартири.
Як повідомили у ДСНС, загалом за добу з 30 квітня по 1 травня харківські рятувальники здійснили 45 виїздів на ліквідацію пожеж. Десять із них були спричинені ворожими обстрілами.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що близько опівночі 30 квітня у Київському районі Харкова російський ударний безпілотник типу «Молнія» влучив в автозаправну станцію, спричинивши пожежу.
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