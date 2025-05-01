У Харкові дрон поцілив в АЗС — прокуратура розслідує воєнний злочин

Внаслідок атаки дрона по автозаправній станції в Київському районі Харкова спалахнула пожежа. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею про воєнний злочин.
Прокурори спільно зі слідчими поліції проводять документування злочину, вчиненого військовослужбовцями збройних сил рф.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що упродовж доби внаслідок російських обстрілів зафіксовані влучання в житлові будинки, промислові об’єкти, склади й АЗС.
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Сьогодні все у ваших руках – проявляйте рішучість і чіткість. Прийняті сьогодні рішення будуть практичними та перспективними.
У Харкові протягом дня переважатиме хмарна погода, сонце лише зрідка з’являтиметься з-за хмар. Опадів не очікується.
1 травня в Україні відзначається День весни і праці.
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