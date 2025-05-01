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01.05.2025  09:28   

У Харкові дрон поцілив в АЗС — прокуратура розслідує воєнний злочин

Внаслідок атаки дрона по автозаправній станції в Київському районі Харкова спалахнула пожежа. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею про воєнний злочин.

дрон «Молнія» атакував АЗС у Харкові

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру. 
 
Близько опівночі 30 квітня російський ударний безпілотник атакував Київський район Харкова. За попередніми даними, дрон типу «Молнія» влучив в автозаправну станцію, спричинивши пожежу. На щастя, постраждалих немає.
 
За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

дрон «Молнія» атакував АЗС у Харкові

Прокурори спільно зі слідчими поліції проводять документування злочину, вчиненого військовослужбовцями збройних сил рф.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що упродовж доби внаслідок російських обстрілів зафіксовані влучання в житлові будинки, промислові об’єкти, склади й АЗС.

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