01.05.2025 09:28

У Харкові дрон поцілив в АЗС — прокуратура розслідує воєнний злочин

Внаслідок атаки дрона по автозаправній станції в Київському районі Харкова спалахнула пожежа. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею про воєнний злочин.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Близько опівночі 30 квітня російський ударний безпілотник атакував Київський район Харкова. За попередніми даними, дрон типу «Молнія» влучив в автозаправну станцію, спричинивши пожежу. На щастя, постраждалих немає.

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Прокурори спільно зі слідчими поліції проводять документування злочину, вчиненого військовослужбовцями збройних сил рф.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що упродовж доби внаслідок російських обстрілів зафіксовані влучання в житлові будинки, промислові об’єкти, склади й АЗС.