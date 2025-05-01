01.05.2025 09:39 Рита Парфенова

У Харкові 1 травня тимчасово закрили виходи на двох станціях метро

До 17:00 1 травня на станціях метро «Спортивна» та «Перемога» обмежено доступ до окремих виходів через проведення ремонтних і мийних робіт.

1 травня у Харкові на двох станціях метро тимчасово закриті пішохідні виходи. Про це повідомили у КП «Харківський метрополітен», передає РЕДПОСТ.

На станції «Спортивна» до 17:00 обмежено доступ до виходу №4 у напрямку стадіону «Металіст» через проведення ремонтних робіт. Також до 17:00 на станції «Перемога» зачинено вихід №1 у бік супермаркету «Рост» — тут проводять миття підвуличного переходу.

У Харківському метрополітені просять пасажирів враховувати тимчасові обмеження під час планування маршруту та вибачаються за можливі незручності.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що з 28 квітня по 2 травня на вулицях Молочній і Гольдбергівській у Харкові обмежать рух трамваїв через ремонтні роботи. На цей час курсуватиме тимчасовий автобусний маршрут.